Tizi Ouzou : Saisie de plus de 2.800 bouteilles de boissons alcoolisÃ©es

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les forces de police de la Sûreté urbaine de Tadmaït, une quinzaine de kilomètres à l’ouest du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ont intercepté une camionnette, conduite par un individu, âgé de 28 ans, demeurant à Béni-Zmenzer, qui transportait une importante quantité de boissons alcoolisées, soit 2.849 unités de différentes marques et volumes, destinées à la vente illicite, a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans un communiqué. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre pour transport et vente de boissons alcoolisées sans autorisation, a ajouté la même source.

Sur un autre volet, les forces de police de la Sûreté de Daïra de Ouadhias, sud de Tizi-Ouzou, ont réussi à identifier les auteurs de plusieurs vols de batteries de relais de transmissions d’un opérateur téléphonique, et en arrêter l’un d’eux, âgé de 31 ans, demeurant à Ouled Yaich (Blida), a également fait savoir la cellule de communication de la SWTO. Selon cette dernière, les deux malfaiteurs se faisaient passer pour des techniciens en télécommunication pour commettre leurs forfaits. L’enquête diligentée suite à des plaintes a révélé qu’ils sont les auteurs de plusieurs actes similaires à Boghni, Draa El-Mizan, Makouda, et dans d’autres wilaya, a encore souligné notre source.

Présenté au parquet de Draa El-Mizan, mardi dernier, il a été mis en détention préventive pour association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit, usurpation d’identité et vol qualifié son acolyte demeure activement recherché.

Bel. Adrar