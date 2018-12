M. Louh sâ€™entretient avec lâ€™ambassadeur du Qatar : Examen des relations bilatÃ©rales

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a examiné, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur de l'Etat du Qatar, Hassan Ibrahim El-Malki, les voies et moyens de renforcer la coopération institutionnelle entre les deux pays, dans les domaines juridique et judiciaire. L'entretien, qui a eu lieu au siège du ministère, a porté sur «les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment institutionnelle, juridique et judiciaire et a permis de passer en revue les différentes questions d'intérêt commun».