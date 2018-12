M. Raouya sâ€™entretient avec lâ€™ambassadrice du Canada : AmÃ©liorer le climat des affaires

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu jeudi à Alger, avec l'ambassadrice du Canada, Isabelle Roy, avec laquelle il a évoqué l'état de la coopération économique et financière bilatérale et les moyens de la renforcer. M. Raouya a fait part à cette occasion de «l'évolution des principaux indicateurs macro-économiques du pays à la lumière des derniers développements de la conjoncture économique». Il a été également procédé à un échange des points de vue sur «les principaux éléments et mesures consignés dans le projet de loi de finances pour l'année à venir». Pour sa part, Mme Roy a fait état de «la disponibilité des autorités de son pays à oeuvrer pour l'élargissement des champs de coopération avec l'Algérie et à accompagner les réformes en cours». Elle a, par ailleurs, souligné l'engagement des entreprises canadiennes à contribuer à la diversification de l’économie algérienne. A cet effet, en saluant l'engagement de la partie canadienne, M. Raouya a expliqué que le gouvernement algérien «s’attelle à améliorer le climat des affaires pour favoriser l'investissement et faciliter la présence des entreprises étrangères porteuses de projets de partenariat".