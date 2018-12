Le moudjahid Redjem Bouchrika, inhumÃ© Ã€ Souk Ahras : Un grand rÃ©volutionnaire

Le moudjahid Redjem Bouchrika a été inhumé, jeudi à Souk Ahras, en présence des autorités locales et des moudjahidine et compagnons d'armes. Dans son oraison funèbre, le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine, Larbi Oudainia, a rappelé le courage du moudjahid, décédé mercredi soir à l'âge de 86 ans suite à une longue maladie. Le défunt, né le 10 décembre 1932 à Beni Barbar dans la wilaya de Souk Ahras, a participé à plusieurs batailles violentes et fut grièvement blessé, nécessitant son transfert à deux reprises en Tunisie en 1958 pour recevoir les soins nécessaires. Le moudjahid est par la suite resté en Tunisie avec des moudjahidine en contribuant à la Révolution par l'envoi d'armes.