Union interparlementaire arabe : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la nation au Caire

Une délégation du Conseil de la nation prend part aux travaux de la 24e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe ainsi qu'aux réunions de leurs commissions ad-hoc, à savoir la commission de mérite parlementaire arabe et la commission du groupe juridique, au Caire. L'ordre du jour du comité exécutif comprend plusieurs points, dont «l'examen des propositions d'amendement de la charte de l'UIPA et son règlement intérieur, ainsi que le projet de budget pour l'exercice 2019». Le programme de la commission de mérite parlementaire arabe prévoit «l'examen de la résolution du prix de mérite parlementaire arabe et l'examen des candidatures sélectionnées pour le prix dans ses quatre catégories, (président de parlement, membre du parlement, secrétaire général du parlement et chercheur parlementaire). Quant à l'ordre du jour de la commission du groupe juridique, il prévoit «le débat des projets pilotes d'orientation des lois sur la femme, l'enfance et la santé ainsi que celles liées à la lutte antiterroriste». La délégation est composée de Mhenni Ghrissi, membre de la commission de l'UIPA et Abdelkader Maâzouz, membre du conseil de Nation et membre de la commission de mérite parlementaire arabe.