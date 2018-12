Ã©ducation nationale : Le calendrier de dÃ©roulement des examens fixÃ©

Le calendrier de déroulement des examens de fin d'année des trois paliers de l'Éducation nationale, à savoir le baccalauréat, le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et l'examen de la 5e année du cycle primaire, a été publié, jeudi soir, par le ministère de l'Éducation nationale. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a publié sur sa page Facebook, les dates et les horaires de déroulement des examens du bac pour chaque filière, du BEM et de la 5e année primaire de l'année scolaire 2018-2019.

L'examen de la 5e année (cycle primaire) se déroulera le 29 juin 2019, avec l'épreuve de la langue arabe (9h-10h30) et des mathématiques (11h-12h30) en matinée, alors que l'épreuve de la langue française est prévue dans l'après-midi de 15h à 16h30.

Pour ce qui est des épreuves du BEM, elles se dérouleront en trois jours, du 9 au 11 juin 2019. Les épreuves inscrites au premier jour du BEM sont la langue arabe (8h30-10h30), les sciences physiques et technologie (11h-12h30), l'éducation islamique (14h30-15h30) et l'éducation civique (16h-17h).

Le deuxième jour du BEM sera consacré aux mathématiques (8h30-10h30), à la langue anglaise (11h-12h30) et à l'histoire-géographie (14h30-16h).

Concernant le troisième jour, les épreuves porteront sur la langue française (8h30-10h30), les sciences naturelles et de la vie (11h-12h30), ainsi que la langue amazighe (14h30-16h). S'agissant de l'examen du baccalauréat, il s'étalera sur cinq jours, soit du 16 au 20 juin 2019, et concernera six filières, à savoir littérature-philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, techniques-mathématiques et gestion-économie.

L'ensemble des épreuves débuteront à 8h30 pour toutes les filières et celles de l'après-midi débuteront à 15h, alors que certaines épreuves se termineront à 18h30.