Mme Eddalia reÃ§oit les ambassadeurs du Sultanat dâ€™Oman et des Pays-Bas

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, Naser bin Saif bin Salim Al-Hosni. La ministre a mis l'accent, lors de cette audience, sur «les efforts de l'Etat en matière de prise en charge des catégories fragiles et souligné la place pionnière qu'occupe l'Algérie dans le domaine de la promotion et de la protection de la femme». Les deux parties se sont félicitées, à cette occasion, « de la profondeur des liens fraternels solides existant entre les deux pays frères et ont fait part de leur volonté de relancer la coopération bilatérale, notamment en matière de prise en charge sociale, de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme et de la famille».



La ministre s'est aussi entretenue avec l'ambassadeur des Pays-Bas à Alger, M. Robert Van Embden, sur « la relance de la coopération bilatérale, l'échange d'expertises dans les domaines de l'action humanitaire, de la solidarité sociale, de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme». La ministre a mis l'accent, lors de cette audience, sur « les programmes mis en place par l'Algérie pour la prise en charge des catégories fragiles et des personnes aux besoins spécifiques, la promotion de la place de la femme dans la vie publique, notamment, politique et économique».