AÃ¯n Defla : 2 casemates dÃ©truites

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit lors d’une opération de fouille et de ratissage à Aïn Defla (1ère Région militaire), deux casemates et une bombe de confection artisanale. Par ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a intercepté, à Bouira (1ère RM), un narcotrafiquant en possession de 17 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux contrebandiers et saisi deux camions et 67,4 quintaux de tabac à El Oued (4e RM)". Les éléments de la Gendarmerie nationale ont, en outre, ont arrêté, à Sétif (5e RM) et Béchar (3e RM), un narcotrafiquant et saisi 3, kilos de kif traité et 528 comprimés psychotropes.