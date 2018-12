5e confÃ©rence arabe sur l'Habitat : M. Temmar au BahreÃ¯n

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, prendra part aujoudd’hui au Royaume de Bahreïn à la 5e conférence arabe sur l'habitat et qui sera suivie par la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme. M. Temmar présentera deux projections sur l'expérience de l'Algérie en matière de «diversification des offres de logements» et la «la responsabilité sociale des entreprises du secteur privé dans l'exécution des projets du logement aidé».