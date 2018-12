Incendie Ã  la maternitÃ© de GuÃ© de Constantine : Aucune victime

Les agents de la protection civile de la wilaya d'Alger ont circonscris, hier, un incendie qui s'est déclaré à la maternité de Gué de Constantine, sans faire de victimes, a-t-on appris d'une source de la Direction de la protection civile de la wilaya d'Alger. Dans une déclaration à l'APS, le Lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information auprès de la protection civile d'Alger, a indiqué qu'un incendie s'est déclaré dimanche au rez-de-chaussée de la maternité sise à la Cité Al Hayat, dans la commune de Gué de Constantine, et a été circonscrit sans qu'il y ait de victimes à déplorer. L'incendie s'est déclaré dans deux pièces au rez-de-chaussée de la maternité réservées aux archives, au matériel et équipements de chauffage, a-t-il indiqué, précisant que deux camions-extincteur et une ambulance ont été mobilisés pour éviter la propagation du feu. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incendie.