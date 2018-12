BÃ©char : 1re Ã©dition du festival Â« voix de femmes Â»

C’est avec la participation de six troupes musicales et chants féminins, venus des wilayas de Béchar, El-Bayadh, Adrar et Tindouf, que se tiendra le premier festival de la rencontre «Voix de Femmes», initié par l’Association Kounouz du Patrimoine Culturel de Béchar. Du 9 au 12 courants, la maison de la culture Kadi-Mohamed verra défiler plusieurs troupes et voix féminines, à travers des représentations musicales, poétiques et des danses traditionnelles, dont nous retiendrons le chant religieux Hadta de Béni-Ounif, la danse Houbi d’Abadla, Ahellil au féminin de Timimoun et bien d’autres prestations culturelles, à l’exemple du Goul (poésie) d’El Bayadh. Une initiative qui, selon la présidente de l’association, s’inscrit dans le cadre de la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la région du sud. Prendra également part à cette manifestation, l’artiste française Angela Motzko, alors que toutes les participantes prendront part à une marche en direction du carré des Martyrs, vêtues du «Haïk» traditionnel, dans le cadre de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960.

Ramdane Bezza