Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar : 26 orpailleurs interceptÃ©s

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 26 orpailleurs.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont saisi à Béchar (3e RM), Oum El-Bouaghi et Bejaïa (5e RM), 4,5 kilos de kif traité, tandis que 8.586 unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla (4e RM)". D’autre part, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset (6e RM), Ouargla et Laghouat (4e RM), 46 immigrants clandestins de différentes nationalités", tandis que des garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont déjoué, à Chlef (1re RM), Oran et Mostaganem (2e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 72 personnes.