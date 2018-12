Bordj Badji Mokhtar : dÃ©couverte dâ€™une cache dâ€™armes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), une cache de munitions contenant 11 missiles air-sol antichars. Dans le même contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire «ont découvert et détruit, le 5 décembre, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Tizi-Ouzou (1re RM), Jijel, Batna et Bordj Bou Arreridj (5e RM), trois bombes de confection artisanale et 11 casemates contenant des munitions, des moyens de détonation, des effets de couchage et divers objets». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de la sécurisation des frontières, des détachements de l’ANP «ont intercepté, suite à des patrouilles de fouille et de recherche opérées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 20 orpailleurs et saisi un détecteur de métaux, 5 groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs, ainsi que deux véhicules tout-terrain et deux motocyclettes».

En outre, un détachement combiné de l’ANP «a appréhendé, à Béchar (3e RM), quatre narcotrafiquants en possession de 42 kilos de kif traité, alors que 2.182 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued (4e RM)».