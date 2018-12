forum Africa : M. Yousfi demain Ã  Charm El-Cheikh

Le Forum Africa 2018, un événement économique continental, se tiendra demain à Charm El-Cheikh (Egypte) , avec la participation du ministre de l’Industrie et des mines Youcef Yousfi en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué jeudi son département ministériel dans un communiqué. L’objectif principal de ce forum, qui verra la participation de chefs d’Etats et de gouvernements africains, de grands industriels et des personnalités de monde des affaires est de développer le commerce et promouvoir les investissement en Afrique et de hisser l’intégration régionale, a indiqué la même source. Cet événement, a-t-on ajouté, abordera également les questions liées à l’entreprenariat et à l’implication des femmes dans la prise des décisions.