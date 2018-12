ministÃ¨re de la SantÃ© - Sanofi : convention sur la formation mÃ©dicale continue

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et les laboratoires Sanofi ont signé une convention de partenariat portant sur la formation continue des professionnels de la santé dans le cadre du développement des compétences des professionnels de la santé qui interviennent dans la prise en charge des maladies non transmissibles et chroniques en Algérie.

«Cet accord s'inscrit dans la stratégie du ministère dans la prise en charge des pathologies, telles que le diabète, les pathologies cardiovasculaires, le cancer et les maladies rares qui figurent pour la plupart parmi les axes prioritaires du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles», a souligné M. Aït Messaoudène, directeur de la formation au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de la santé depuis près de trois décennies, à travers des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines. Nous sommes très heureux aujourd'hui de conclure ce partenariat avec le ministère de la Santé, par lequel nous confirmons de nouveau notre engagement à long terme auprès de tous les acteurs de la santé pour le développement de la recherche et de l'innovation et de la formation médicale continue au service des patients algériens», a déclaré pour sa part Haissam Chraiteh, directeur général de Sanofi Algérie.