Nouveau stade dâ€™oran : Installation de l'entreprise chargÃ©e de la pose de la pelouse naturelle

L'entreprise qui sera chargée de la pose de la pelouse naturelle du nouveau stade d'Oran en cours de réalisation a été installée mercredi dernier, a annoncé jeudi le wali d'Oran, Mouloud Cherifi. S'exprimant en marge d'une visite d'inspection au complexe sportif de Bir El Djir ainsi qu'au village olympique implanté dans la même commune, le wali a fait savoir qu'un protocole d'accord définitif a été signé entre la société "Mettalurgical china construction'' (MCC), chargée de la réalisation du projet du complexe sportif en question et l'entreprise désignée pour la pose de la pelouse naturelle au niveau du stade de 40.000 places. Il s'agit de la société «Vegetal Design», qui entamera dans les prochains jours ses travaux pour les achever dans un délai de six mois, a-t-il précisé. Il s'agit de la dernière importante opération dans le cadre de la réalisation du nouveau stade olympique d'Oran, dont la livraison est prévue pour début 2019, a encore souligné le chef de l'executif local. Le stade olympique ainsi que les autres infrastructures du complexe sportif de Bir El Djir sont retenus pour abriter plusieurs compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran en 2021. Concernant l'évolution des travaux du stade de football, le wali s'est montré satisfait du «nouveau souffle»donné au chantier après avoir longtemps insisté sur la nécessité de renforcer la main d'œuvre déployée sur le site, a-t-il rappelé. «Les responsables de l'entreprise MCC ont pris en considération nos différentes remarques faites lors de précédentes visites d'inspection. Cette fois-ci, nous enregistrons avec satisfaction une bonne cadence des travaux à même de permettre la réception du stade dans les délais fixés», a-t-il poursuivi. S'agissant des autres sites sportifs composant le complexe, entre autres, le stade d'athlétisme, la salle omnisports et la base nautique, les travaux se poursuivent toujours.