Tizi Ouzou et MÃ©dÃ©a : 6 bombes et une casemate dÃ©truites

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage à Tizi-Ouzou et Médéa (1re Région militaire), six bombes artisanales et une casemate».

D’autre part un détachement de l'ANP «a intercepté, à Tamanrasset (6e RM), huit orpailleurs». Par ailleurs et suite à une opération de sauvetage près des côtes d'Azzefoun à Tizi-Ouzou (1re RM), des Garde-côtes «ont réussi à sauver six personnes et déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à Oran et Mostaganem (2e RM)».