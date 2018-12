StratÃ©gie relative Ã  la femme : ParachÃ¨vement fin 2018

Conformément aux dispositions de la Constitution de 2016, relatives à la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, il a été procédé "à l'élaboration de la stratégie relative à la femme (2019-2029), qui sera prête fin 2018", a indiqué Mme Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme au congrès ministériel sur le rôle de la femme dans le développement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, tenus fin novembre dernier à Ouagadougou (Burkina Faso). La ministre a relevé que les dispositions de cet article de la Constitution consacrant la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques et au niveau des entreprises, seront contenues dans cette stratégie.

Après avoir rappelé que le taux de scolarité des filles avait dépassé 98%, la ministre a affirmé que le taux de femmes diplômées des universités et Instituts de l'enseignement supérieur avait atteint 65 %, réaffirmant à cet égard, la détermination de l'Etat à poursuivre les efforts, en vue d'élargir la présence de la femme dans divers domaines, niveaux et spécialités.