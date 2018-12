DÃ©cÃ©dÃ© en ThaÃ¯lande : La dÃ©pouille dâ€™Amine SaÃ¯d Halimi rapatriÃ©e aujourdâ€™hui

La dépouille mortelle du citoyen algérien, Halimi Amine Saïd, décédé dans un tragique accident de la circulation, survenu à 23h30 le 29 novembre 2018, à Chalong en Thaïlande, sera rapatriée en Algérie aujourd’hui à partir de Phuket, via Istanbul a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif ,dans une déclaration à l'APS. "Notre ambassade à Kuala Lumpur (Malaisie), qui assure la couverture du Royaume de Thaïlande, a entrepris, dès l'annonce de l'accident, toutes les démarches utiles et nécessaires, tant auprès des autorités thaïlandaises compétentes (Affaires étrangères, service de police, autorités judiciaires et services de santé de l'hôpital Vachira de Phuket), qu'auprès de la société chargée d'accomplir les formalités administratives pour assurer le rapatriement rapide de la dépouille", a ajouté le porte-parole du MAE. L'ambassadeur d'Algérie en Malaisie est resté en "contact permanent" avec la famille du défunt, a assuré M. Benali-Cherif, ajoutant que le ministère des Affaires étrangères "présente ses condoléances aux parents d'Amine Saïd ainsi qu'à l'ensemble des membres de sa famille, qu'il assure de sa solidarité dans cette pénible épreuve".