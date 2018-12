SaÃ¯da : Salon national universitaire de photographie

Un 3e salon universitaire de photographie s'ouvrira, jeudi prochain, à Saida avec la participation d’une centaine d’étudiants de différentes wilayas du pays, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Le programme de cette manifestation, initiée par la direction des œuvres universitaires de Saida, comporte des ateliers encadrés par des universitaires et spécialistes en photographie sur «la photo et son rôle à documenter l’histoire», «la photo, hier et aujourd’hui» et «les bases du photoshop».

Il est également prévu un concours de la meilleure photographie prise par des participants lors de virées prévues au titre de cette manifestation à des sites touristiques de la région et une cérémonie de remise de prix aux lauréats.

Les étudiants participants profiteront de soirées artistiques au niveau des résidences universitaires animées par des associations locales.

Cette manifestation de quatre jours vise à nouer des liens entre étudiants, fans de la photographie, et leur permettre de faire valoir leurs talents dans ce domaine, a souligné le chargé d’informations du salon, Abdellah Belaïd.