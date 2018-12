Stationnement sur les trottoirs : La galÃ¨re des piÃ©tons

Avec le manque crucial de parking, surtout dans les grandes agglomérations, les trottoirs sont envahis par les voitures. Une réelle anarchie qui refoule les piétons vers la chaussée à leurs risques et périls. Certains automobilistes se permettent de voler le confort et la sécurité des piétons et n’hésitent en aucun moment de les mettre en danger… Le déficit qu’accusent nos villes en termes de disponibilité de parkings pousse les conducteurs à se débrouiller pour garer leurs véhicules n’importe où et n’importe comment, tout en oubliant que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants et les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Avec l’augmentation du nombre de voitures, et c’est un cas qui ne concerne pas uniquement la capitale, le phénomène prend de plus en plus d’ampleur. Manque de courtoisie, de politesse, comportement qui manifeste l'ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la vie sociale… C'est de l'incivilité qu'il s'agit. Des actes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Il est clair que personne n'apprécie de les constater et encore moins d'en être victime. Les piétons qui, ne leur, reste que peu d’espace, prennent le risque de passer par la voie de circulation. Et tant pis pour eux si ça se termine mal… ils arpentent la route en se faisant klaxonner et en leur rappelant qu’ils sont dans leur tort de marcher sur la route ! Mais on oublie peut être qu’un trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur la chaussée au grand risque de se faire faucher par une voiture…

Sarah Sofi