Constantine : Une voiture percute mortellement 4 personnes

Les habitants du centre-ville de Constantine sont encore sous le choc. Dimanche dernier, vers les coups de 18 h, une voiture de type Seat Leone, roulant en trombe, a dévalé l’escalier reliant le quartier du Coudiat —au niveau du croisement des rues de la Liberté et Sellami Slimane— et l’avenue Abane Ramdane, pour terminer sa course folle sous les arcades, après avoir percuté une autre voiture, écrasant sur son passage quatre piétons, tous décédés sur place. Selon des témoins oculaires, le conducteur aurait agi sous l’effet d’une crise de colère, après une dispute familiale : hystérique, il aurait emprunté la rue Sellami Slimane à contre-sens, et lancé à toute vitesse son véhicule, lequel aurait survolé une grande partie de l’escalier avant d’atterrir au niveau des marches inférieures. Pour leur malheur, trois des victimes, âgées de 18 à 20 ans et habitant la commune d’Ibn Ziad et la nouvelle ville Ali Mendjeli, remontaient en ce même moment vers le Coudiat. La quatrième, âgée de 30 ans, avait quant à elle été surprise par la voiture alors qu’elle se trouvait sur le trottoir. Trois des victimes succomberont avant l’arrivée des secours, et la dernière n’a pu être sauvée malgré les efforts de l’équipe médicale de la protection civile. Les dépouilles ont été acheminées vers la morgue du centre hospitalo-universitaire Benbadis.

Concernant le responsable de ce drame, âgé de 25 ans et souffrant de multiples traumatismes, il a été pris en charge sur place par les pompiers, avant d’être transporté vers le service des urgences du CHU.

Issam B.