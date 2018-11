MDN : Reddition de 4 terroristes à Djanet

«Quatre terroristes se sont rendus, jeudi, aux autorités militaires à Djanet/4e RM», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s’agit, en l’occurrence, des dénommés «Khalaoui Mouhi Souna» dit «Moussa», de «Herouini Ahmed» dit «Idriss», qui avaient rallié les groupes terroristes en 2015, de «Bakhti Ali» dit «El Hadj» et d’«Atik Naïmi», qui avaient rallié les groupes terroristes en 2012.

Dans le même contexte, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’ANP a capturé, à Adrar/3e RM, le terroriste dénommé «Mazili Hama», et arrêté également un élément de soutien dans la même wilaya, selon la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Ouled Antar, wilaya de Médéa/1re RM, une casemate et 12 bombes de confection artisanale.

2 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été également arrêtés mercredi à Bordj Badji Mokhtar.

54 orpailleurs arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, jeudi à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam/6e RM, 54 orpailleurs, et saisi 2 véhicules tout-terrain, des outils de détonation, 2 paires de jumelles, 21 groupes électrogènes, 20 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux.

Plus de 3 quintaux de kif traité saisis à Bechar

En outre, un détachement de l’ANP a saisi, jeudi en coordination avec les services de la Sûreté nationale de la wilaya de Béchar/3e Région militaire, 3 quintaux et 12 kilogrammes de kif traité, chargée à bord d’un véhicule tout-terrain.