Aujourd’hui à 17h45 : USMA – ESS

Chaude empoignade à Bologhine

Le stade Omar Hamadi abritera aujourd’hui une belle affiche USMA-ESS pour le compte de la mise à jour du Championnat national de Ligue-1. Le leader usmiste qui évoluera chez lui, devant son public, aura là une belle aubaine d’augmenter son avance à 10 points sur son poursuivant immédiat, la JS Kabylie, en cas de victoire.

Pour l’ES Sétif qui n’est pas au meilleur de sa forme, il s’agira d’arracher le meilleur résultat possible afin de gagner des places au classement et recoller au peloton de tête. Il est a rappelé toutefois, que cela fait presque huit ans que les Sétifiens n’ont pas gagné à Bologhine face à l’USMA. Chafaï et Benyahia n’ont pas été retenus contre toute attente par Froger. C’est apparemment la paire Cherifi-Chitta qui évoluera dans l’axe.

Méziane sera pour sa part au rendez-vous. Côté sétifien, Ferhani et Rebiai sont incertains pour cause de blessure. Même le portier Zeghba pourrait céder sa place à Boultif, se plaignant de douleurs à la cuisse.

M.-A.A.