Mila : 3 éléments de soutien aux groupes terroristes

3 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Mila par un détachement combiné de l'ANP «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements,

un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté mardi, à Mila (5e Région militaire), 3 éléments de soutien aux groupes terroristes», a indiqué hier le MDN dans un communiqué. Un autre détachement de l’ANP «a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Taghda, commune de Larbaa, wilaya de Batna (5e RM), dix (10) casemates et un atelier de préparation d’explosifs contenant (36) bombes de confection artisanale, deux (2) grenades, (465) capsules, (20) kg de produits chimiques explosifs, (800) grammes de TNT, (4) kg de poudre noire, ainsi que différents outils de confection d’explosifs, des médicaments et divers objets».