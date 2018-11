MDN : 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, lundi à Mila, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) indique le ministre de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Mila (5e Région militaire), quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source. Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage à Annaba (5e RM), quatorze (14) bombes de confection artisanale». «Ces résultats sur le terrain réitèrent l’efficacité des opérations multiples que mènent les unités de l’Armée nationale populaire afin de traquer et neutraliser ces criminels», conclut le communiqué.