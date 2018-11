M. Zemali reçoit l'ambassadeur du Japon

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a passé en revue, lundi, avec l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogwa, les domaines de coopération entre les deux pays dans le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et les efforts en cours pour relancer les programmes et projets de coopération dans ce domaine, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été l'occasion d'examiner «les programmes de coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et les questions d'intérêt commun», ajoute le communiqué. A cette occasion, le ministre a salué le niveau «des relations historiques établies entre l'Algérie et le Japon, d'autant que l'expérience de ce pays développé dans le domaine économique, doit être mise à profit», mettant en avant le programme «d'appui de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et leur insertion dans le monde du travail, financé par le gouvernement japonais, en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) que l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) œuvre à appliquer dans certaines wilayas pilotes».

Pour sa part, l'ambassadeur japonais a affirmé son attachement à «renforcer les relations de coopération avec l'Algérie dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et à instaurer les cadres nécessaires». Les deux responsables ont convenu de poursuivre «les efforts de dynamisation des programmes et projets de coopération entre les deux pays dans ce domaine».