Lutte contre la criminalité : Coordination entre les partenaires sécuritaires

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Colonel Mustapha El Habiri, a dépêché, respectivement, l'inspecteur général de la Sûreté nationale et le secrétaire général de la DGSN, depuis deux jours, pour présider des rencontres d'orientation au profit des forces de police des régions du Sud et de l'Est du pays, a indiqué hier un communiqué de la DGSN.

Ces rencontres ont permis aux représentants du directeur général de la Sûreté nationale de «transmettre aux policiers, les encouragements du Haut Commandement, pour les efforts consentis et les résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité, les invitant à redoubler d'efforts au service du citoyen et de la patrie».

Les représentants du DGSN «ont instruit, à cette occasion, les services opérationnels à plus de coordination avec les autres partenaires sécuritaires, pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans le strict respect des droits de l'homme». «L'action de proximité en direction du citoyen, en vue de l'associer dans la prévention contre la criminalité», a été également soulignée lors de ces rencontres. Ces assises s'inscrivent dans le plan d'action annuel de la DGSN visant à «accompagner les forces de police dans leurs missions constitutionnelles consistant à protéger les citoyens et les biens dans le strict respect des lois de la République», ajoute la même source.