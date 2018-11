Forum mondial de lutte contre le terrorisme : Ouverture des travaux de la seconde réunion plénière du groupe de travail

L'Algérie abritera, à partir d’aujourd’hui, respectivement la 2e réunion plénière du Groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur le renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest et un atelier sur «La coopération policière entre les pays de l'Afrique de l'Ouest», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie d'ouverture des travaux de ces deux rencontres, qui s'étaleront sur trois jours et s'inscrivant dans le cadre des activités du GCTF, dont l'Algérie est membre fondateur, sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. «Les questions ayant trait à l'évolution de la menace terroriste dans la région sahélo-saharienne, la gestion de la sécurité des frontières, le retour des combattants terroristes étrangers, le financement du terrorisme, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et, pour la première fois, le rôle de la femme dans la lutte contre ces fléaux, seront examinées à l'occasion de cette réunion», a-t-on précisé de même source.

Plus de 100 experts dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, représentant les pays membres du GCTF, les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que des organisations internationales et régionales dont l'ONU, l'Union africaine, la Ligue des États arabes, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne, AFRIPOL, EUROPOL et INTERPOL prendront part aux travaux de cette deuxième réunion du Groupe de travail du GCTF et de l'atelier sur «La coopération policière entre les pays de l'Afrique de l’Ouest», ajoute le communiqué.