Bouira et Mila : 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche à Bouira et Mila, par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté à Bouira (1ère Région militaire) et Mila (5e RM), quatre éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP «a intercepté, à Blida (1ère RM), deux individus en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s’élevant à 4.372.000,00 DA, ainsi que des équipements informatiques servant à la falsification d’argent». D’autres détachements de l’ANP «ont appréhendé, à In Salah et In Guezzam (6e RM), sept contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, un téléphone satellitaire et des outils d’orpaillage».

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi, lors d’opérations distinctes, 39 tonnes de datte à In Salah (6e RM), 4.434 comprimés psychotropes à Tlemcen (2e RM) et Skikda (5e RM), 7.450 unités de différentes boissons à Sétif, Souk Ahras et Guelma (5e RM), ainsi que 3,5 kilogrammes de mercure blanc à El-Taref (5e RM), tandis que 10,6 quintaux de feuilles de tabac ont été saisies à El-Oued (4e RM)». En outre, et suite à un appel de détresse, une unité des Garde-côtes «a porté secours à quatre marins pêcheurs de nationalité marocaine à bord d’une embarcation en panne, et ce, lors d’une opération de recherche et de sauvetage menée à 4 miles au nord-est d’El-Ghazaouet (2e RM)». «Les naufragés ont été évacués, sains et saufs, vers le port d’El-Ghazaouet», rapporte le communiqué.