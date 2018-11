Parquet général : Toutes les procédures d’instruction s’effectuent dans le respect de la loi

Toutes les procédures d’instruction s’effectuent «dans le respect du code de procédure pénale et des garanties qu’il prévoit au profit du défendeur», a indiqué, hier, le Parquet général près la Cour d’Alger, dans un communiqué. Réagissant aux «graves déclarations accusant la police judiciaire de torture, lors d’une garde à vue, dans le seul objectif d’influencer le déroulement d’une affaire en cours d’examen», relayées par certains journaux et sites électroniques, le parquet général a mis en garde contre «la profération de graves accusations sans preuves les attestant». Compte tenu de la gravité de ces accusations et déclarations, le parquet général, en tant qu’autorité de contrôle de la police judiciaire, affirme que toutes les procédures d’instruction se sont déroulées dans le respect du code de procédure pénale et des garanties qu’il prévoit au profit du défendeur, précisant «n’avoir reçu aucune plainte concernant les faits en question, ni lors ni après l’enquête préliminaire».