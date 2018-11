Récupération des crânes de chouhada : Réunion de la commission technique dans les prochains jours L

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a annoncé, dimanche à Relizane, qu’une réunion de la commission technique chargée du dossier de récupération des crânes de chouhada aura lieu dans les prochains jours. En marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a déclaré à la presse : «Nous avons franchi un nouveau pas dans le dossier de récupération des crânes de chouhada de la résistance, passant des réunions de la commission mixte algéro-française à celle d’une commission technique créée dernièrement et qui a visité deux fois le Musée de l’humanité à Paris (France).» À ce sujet, Tayeb Zitouni a fait savoir que cette commission a réussi à reconnaître 31 crânes conservés au Musée de l’humanité de Paris, affirmant que l’opération est dans la bonne voie pour la récupération des crânes de martyrs, pour les inhumer dans leur patrie l’Algérie. Par ailleurs, le ministre a indiqué, lors d’une émission à la radio de Relizane, que son département ministériel a achevé dernièrement le recensement des sites historiques (cimetières, centres de torture du colonisateur français, postes de commandement et de réunions de l’Armée de libération nationale et hauts faits de la guerre de Libération au niveau national), et la numérisation de toutes leurs données. En inaugurant le siège de la Direction des moudjahidine, Tayeb Zitouni a fait part de l’achèvement de l’opération de modernisation des structures administratives du secteur au niveau central et des directions de wilaya, lancée en début d’année courante, et qui a abouti à la numérisation de tous les dossiers des pensions de moudjahidine et ayants droit, signalant que les décisions sont établies au niveau local, de même que le versement des pensions.

En présidant l’ouverture des travaux d’une conférence sur l’émir Abdelkader, le ministre a indiqué que la commission nationale de préparation des fêtes et cérémonies nationales a choisi la wilaya d’Aïn Témouchent pour abriter cette année les festivités officielles du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, organisées sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et sous le slogan «11 décembre, victoire de la volonté libre».