Mine de Ghar Djebilet étude de la possibilité d’exploitation

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a annoncé, à Oran, l’étude de la possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet (dans le sud-ouest du pays). Le ministre a déclaré que «nous avons entamé l’étude sur la possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet, en adéquation avec le développement de la dynamique de fabrication de l’acier en Algérie», soulignant qu’il est nécessaire de réfléchir à l’exploitation de la mine de Ghar Djebilet. «Nos capacités productives actuelles, estimées à 5 millions de tonnes/an de fer et d’acier, atteindront 12 millions de tonnes dans 4 à 5 années, et 16 millions à l’horizon 2030, ce qui nécessite de fournir 20 millions à 25 millions de tonnes/an», a-t-il ajouté. Youcef Yousfi a estimé que l’exploitation des mines d’El-Ouenza et de Khadra, dans l’est du pays, «ne peuvent pas couvrir les besoins pour développer l’aciérie et la sidérurgie», d’où la nécessité de réfléchir à la possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet. «Faisons que ce grand projet dans le sud-ouest équivaut à celui du phosphate dans l’est du pays. Deux projets qui peuvent opérer un immense changement au développement économique des deux régions», a-t-il soutenu. «Nous demandons à nos partenaires, spécialisés dans ce domaine, surtout dans l’aciérie, à contribuer à réfléchir au projet de l’exploitation de la mine Ghar Djebilet», a indiqué le ministre.