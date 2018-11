Ouargla : 7 individus condamnés à la prison à vie pour terrorisme

Le tribunal criminel d’Ouargla a condamné, hier, par contumace, un groupe d’individus de nationalité étrangère pour adhésion à une activité terroriste. Les sept mis en cause (L. I., B. Y., L. T., L. M., B. Y., B. M., Z. M. M.), tous de nationalité malienne, ont été condamnés pour préparation à l’action terroriste, entrée et séjour illégaux en territoire algérien, et création et gestion d’un groupe organisé ciblant la sécurité et la stabilité d’institutions et leur bon fonctionnement. Ils ont été poursuivis aussi pour infraction aux règles de change et mouvement de capitaux de et vers l’étranger, avec établissement d’un mandat d’arrêt à leur encontre. Selon l’arrêt de renvoi, les investigations sécuritaires ont démontré l’implication entre 2017 et 2018 de ces individus dans des opérations de collecte de fonds destinés à un mouvement armé activant dans le Nord malien, auquel ils font partie et au sein duquel ils ont reçu un entraînement au maniement des armes. La sentence confirme ainsi la peine requise dans cette affaire par le représentant du ministère public à l’encontre de l’ensemble des mis en cause.