Tassili Airlines : Ouverture prochaine de la desserte Béchar-Oran

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL), filiale du groupe public pétrogazier Sonatrach, procèdera à l’extension de son réseau de transport régulier domestique, par la mise en place de sa nouvelle liaison Bechar-Oran-Bechar à partir du 7 décembre prochain, a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué. Cette liaison aérienne, Alger-Bechar-Oran-Bechar-Alger, sera opérée chaque vendredi en Boeing 737 800 NG, commercialisé en version bi-classes «20 sièges classe Affaires et 135 sièges classe Economique», a précisé la compagnie. Pour ce faire, Tassili Airlines propose à ses clients une tarification promotionnelle de lancement de -30% pour cette nouvelle desserte Bechar-Oran-Bechar en aller-retour, soit un tarif à partir de 7.299 DA TTC pour tout achat de billet avant le 15 décembre 2018. Ainsi, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL pourront réserver leurs billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats par cartes de paiement en ligne ou en se rapprochant des points de vente, a fait savoir la compagnie. Pour rappel, Tassili Airlines est une compagnie aérienne nationale, spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, au service également du transport grand public domestique et international depuis mars 2013.

Possédant une flotte importante composée de divers types d’appareils, la compagnie TAL a été créée en 1998 dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier public depuis 2005.