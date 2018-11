M. Yousfi s’entretient avec les ambassadeurs d’Afrique du Sud et de Hongrie

les potentialités économiques examinées

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, les ambassadeurs d’Afrique du Sud et de Hongrie en Algérie, respectivement, Dennis Thokozani Dlomo, et Helga Katalin Pritz, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de sa rencontre avec M. Thokozani Dlomo, les deux parties ont examiné les potentialités de coopération économique, notamment industrielle et minière entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, a précisé la même source. Pour les deux parties, plusieurs secteurs industriels comme la chimie et l’électronique constituent des opportunités de partenariats bénéfiques pour les deux pays, note le document. Le secteur minier est également une «grande opportunité» de coopération au regard des potentialités importantes que recèlent les deux pays dans ce secteur, ont estimé les deux responsables. Pour saisir ces opportunités, M. Yousfi a plaidé pour l’organisation de rencontres d’affaires entre les opérateurs économiques algériens et sud-africains afin de nouer des partenariats dans ces filières. De son côté, l’ambassadeur sud-africain a émis le souhait de son pays de développer davantage sa coopération économique avec l’Algérie. Quant à la rencontre avec Mme Katalin Pritz, elle avait pour objet «d’évaluer la coopération entre l’Algérie et la Hongrie dans les secteurs de l’industrie et des mines et d’examiner les voies et moyens de développer davantage le partenariat algéro-hongrois dans ces secteurs», a indiqué un autre communiqué de presse. A cet effet, les deux parties ont énuméré les domaines qui peuvent faire l’objet de projets de partenariats mutuellement bénéfiques entre les deux pays, à l’instar de la sous-traitance automobile, la fabrication des composants mécaniques, la chimie, l’électronique et l’industrie pharmaceutique, a-t-on ajouté. Par conséquent, Mme Katalin Pritz a annoncé la disponibilité des entreprises de son pays à venir s’installer en Algérie et créer des partenariats avec les entreprises algériennes, notamment dans le domaine de la sous-traitance. Pour sa part, M. Yousfi a encouragé les entreprises hongroises à investir en Algérie et travailler avec des partenaires algériens dans les branches citées.