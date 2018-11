Mascara : Un terroriste capturé

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale a réussi, vendredi à Tighenif (Mascara), à capturer le terroriste «Benacer Mohamed», qui avait rallié les groupes terroristes en 1996, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'ANP et de la Gendarmerie nationale a réussi, vendredi, à capturer le terroriste +Benacer Mohamed+ à Tighenif, wilaya de Mascara, en deuxième Région militaire», note le communiqué, précisant que le terroriste avait rallié les groupes criminels en 1996.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a arrêté 3 individus, et saisi, dans des opérations distinctes à Béjaïa/5e RM, In Amenas et Biskra/4e RM, et Tamanrasset/6e RM, 1 groupe électrogène, 2 marteaux-piqueurs et 62 quintaux de feuilles de tabac, près de 3 kilogrammes de kif traité et 587 comprimés psychotropes».