La commission de la défense nationale de l'Assemblée populaire nationale (APN) organisera, demain, une journée parlementaire sur le thème «Service national, devoir et honneur», a indiqué, hier, un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Le président de l'APN, Mouad Bouchareb, présidera l'ouverture des travaux de cette rencontre, a précisé la même source, relevant que l'ordre du jour de cette journée parlementaire prévoit des interventions animées par le Dr Yahia Ismaïl, sous le titre «Service national, une école pour forger les hommes», le Dr Mohamed Khoudja, sous le titre «Service national, lien entre la nation et son armée», et une dernière intervention animée par le lieutenant-colonel Debiche Tarek, intitulée «Le professionnalisme et le service national». Les travaux de cette journée parlementaire, qui verra la projection d'un documentaire autour du thème du service national, seront clôturés par une allocution du président de la commission de la défense nationale de l'APN, Djamel Kikan, et par une cérémonie de distinction d'un nombre de participants.