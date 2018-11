En attendant son procès le 7 février prochain : Liberté provisoire pour Adlène Mellah

Le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed à Alger a prononcé jeudi dernier la remise en liberté provisoire du journaliste et directeur du site électronique «Dzair Presse», Adlène Mellah avec ajournement de son procès au 7 février 2019.

Le journaliste Adlène Mellah était en détention provisoire depuis le 26 octobre dernier pour les chefs d'accusation de «menace et chantage de divulgation d'informations attentatoires pour l'obtention de fonds, atteinte à la vie privée et transmission de communications téléphoniques et de discussions privées et confidentielles ainsi que des enregistrements et des photos pris en lieux privés, gardés et mis à la portée du public sans autorisation ni consentement du concerné». Mettant en avant l'article 50 de la Constitution qui stipule que «le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté», le collectif de défense, composé d'une vingtaine avocats, à leur tête maîtres Benissad Noureddine, Ben Yekhlef Cherif, Brahmi Hassen, Fatima Zohra Benbraham, a évoqué la détérioration de l'état de santé de leur client qui souffre d'asthme et de pathologie cardiaque nécessitant son hospitalisation, outre l'absence de témoins dans le dossier.

La défense a assuré également que le journaliste présente toutes les garanties de sa comparution devant le tribunal le jour du procès, le 7 février prochain.