Gestion des risques majeurs : Une plate-forme numérique d’analyse opérationnelle

Une plate-forme numérique d’analyse et de recensement de risques majeurs et d’actualisation du plan ORSEC de la wilaya de Bouira a été présentée et mise en ligne jeudi dernier par la direction de la Protection civile lors d’une rencontre avec les différentes directions de l’exécutif de la wilaya, a indiqué à l’APS le directeur de ce corps constitué, le colonel Moulay Khelifa. «Cette plate-forme numérique a été élaborée par un groupe de techniciens et d’ingénieurs en informatique. Elle porte sur l’analyse et le recensement ainsi que la gestion des risques majeurs et l’actualisation du plan ORSEC de la wilaya», a expliqué le colonel Moulay. Selon les détails fournis par le même responsable, il s’agit d’un projet permettant aux services de la Protection civile et ceux des autres secteurs d’agir avec efficacité en cas de risques majeurs ou de catastrophes naturelles. «La wilaya de Bouira est touchée par quatre risques, à savoir le séisme et risques géologiques, les feux de forêt, les inondations et les risques industriels», a-t-il tenu à préciser, lors de cette rencontre présidée par le wali de Bouira, Mustapha Limani. La plate-forme numérique permet également aux différents acteurs (services de la wilaya concernée) de déterminer les responsabilités et les missions dans le déclenchement du plan ORSEC de la wilaya dans des situations de catastrophes naturelles ou de risques majeurs, a encore expliqué le directeur de la Protection civile. «Pour chaque risque, tout secteur doit déterminer les mesures préventives prises ainsi que les mesures prévisionnelles mises en place», a-t-il ajouté. L'autre partie de cette plate-forme numérique porte sur la prise en charge du plan ORSEC et cela est lié directement au recensement des moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour une meilleure organisation et gestion lors d’une catastrophe. La dernière étape de ce projet consiste en les outils d’aides à la prise de décisions pour les deux postes de commandement (PCF) et (PCO) en cas de déclenchement du plan ORSEC.