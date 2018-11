Adrar : Reddition d’un terroriste

Un terroriste, qui a rallié les groupes terroristes en 2009, s'est rendu jeudi dernier aux autorités militaires d’Adrar en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, un chargeur et une quantité de munitions, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), le terroriste ‘‘Hamou Salah Abderrahmane’’ alias ‘‘Abdelouahab’’ s’est rendu aux autorités militaires d’Adrar en 3e Région militaire en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, un chargeur et une quantité de munitions. L'intéressé a rallié les groupes terroristes en 2009», précise la même source. Lors d’une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Ras Bouregache à Skikda en 5e Région militaire, un détachement de l'ANP «a découvert et détruit, une cache d’armes contenant quinze bombes de confection artisanale et huit fusils de chasse». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP et la gendarmerie nationale «a arrêté 4 individus et saisi 19,7 kilogrammes de kif traité, 2 véhicules et un fusil de chasse à Oran (2e Région militaire) et Bouira (1re Région militaire). Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a arrêté 4 individus et saisi 5 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux à Tamanrasset (6e Région militaire), tandis que d’autres détachements ont saisi à El Taref, Souk Ahras, Tébessa (5e Région militaire) et El Oued (4e Région militaire), 14.079 litres de carburants, 4 véhicules, 60 quintaux de feuilles de tabac et 1.470 unités de différentes boissons. Par ailleurs, les gardes-côtes et les gardes frontières «ont mis en échec une tentative d’immigration illégale de 43 individus à Oran, Beni Saf et Tlemcen (2e Région militaire).