Conseil des ministres arabes de la Justice : M. Louh aujourd’hui au Soudan

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, prendra part, aujourd’hui au Soudan, aux travaux de la 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. La 34e session du Conseil des ministres arabes de la Justice sera consacrée au débat de plusieurs questions importantes liées «à la lutte contre le terrorisme, la criminalisation du paiement de rançons aux terroristes, la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes de corruption», ajoute le communiqué.

«Le renforcement de la coopération arabe, l'unification des législations arabes, à travers la modernisation de la loi type arabe sur la drogue et les psychotropes, la loi arabe sur la lutte contre le vol des pièces archéologiques et la protection du patrimoine nationale» sera également au menu, précise la même source.

Le Conseil examinera également «les résultats de la 3e réunion de la conférence des Etats parties à la convention arabe de lutte contre la corruption», a conclu le document.