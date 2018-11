Renforcement des droits de l'Homme : Le rôle des parlementsen débat

Le Conseil de la nation participe aujourd’hui et demain, à Genève (Suisse), à la deuxième session du Forum des Nations unies sur les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit, a indiqué un communiqué du Conseil. Organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), ce forum évoquera des thématiques relatives au rôle des parlements dans le renforcement des droits de l'homme, de la démocratie et de la suprématie de la loi, outre les défis internationaux en matière des droits de l'homme et de démocratie. Pour rappel, l'Algérie sera représentée à ces travaux par le sénateur et membre du parlement arabe, Abdelkrim Korichi, au sein de la délégation du Parlement arabe.