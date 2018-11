Mila : Projet de raccordement au réseau de gaz naturel

Un projet de raccordement en gaz naturel de près de 300 logements à la mechta d’Aïn Amar, dans la commune de Benyahia-Abderrahamane (sud de Mila), sera lancé «durant les prochains jours», a-t-on appris hier auprès du président de l’Assemblée populaire communale (APC), Abdelhafid Ahmed Yahia.

Le responsable a précisé à l’APS que ce projet, inscrit au titre de l’exercice 2015 et dont le choix de l’entreprise réalisatrice vient d’être effectué, a mobilisé un investissement estimé à 26 millions DA.

L’édile a expliqué le retard dans la concrétisation de ce projet par l’enveloppe financière attribuée, jugée «insuffisante», et le manque de ressources financières de la commune pour assurer le reste du montant du projet, évalué par les services de l’APC de Benyahia Abderrahamane à 44 millions DA. Il a dans ce sens ajouté qu’une réévaluation du projet a été effectuée par les services de la direction locale de la Société de distribution d’électricité et du gaz (SDE) fixant les travaux à 30 millions DA.

Les travaux de raccordement des habitations de cette mechta au réseau de gaz naturel seront lancés avec un délai de réalisation de 6 mois, selon le président de l’APC, qui a affirmé que les efforts se poursuivent pour l’inscription de projets similaires, au bénéfice d’autres groupements d’habitation.

Le taux actuel de couverture de la commune de Benyahia Abderrahamane au réseau de gaz naturel est jugé «faible», a estimé l’édile, indiquant que cette énergie vitale est actuellement disponible à Benyahia Abderrahamane centre et mechta Boutouil.

Dix-neuf autres mechtas de la même commune attendent le raccordement au gaz naturel, a poursuivi M. Ahmed Yahia.