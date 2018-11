Algérie-Indonésie : Examen de la coopération bilatérale

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu hier à Alger l'ambassadeur d'Indonésie à Alger, Mme Safira Machrusah, avec laquelle il a évoqué les relations de la coopération bilatérale, en prévision de la visite en Algérie, demain, du ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita. Le ministre a évoqué avec l'ambassadeur indonésien les relations bilatérales exceptionnelles existant entre les deux pays, mettant en avant, à cet égard, le rôle des manifestations et l'échange de visites entre les responsables officiels et les hommes d'affaires des deux pays, afin de hisser le niveau de la coopération et le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux parties ont passé en revue, en outre, les voies et moyens de promotion et de consolidation de la coopération devant contribuer à créer un partenariat bilatéral promoteur à l'avenir.