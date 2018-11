Relations algéro-polonaises

examen des opportunités de Coopération



La République de Pologne, par le biais de sa représentation diplomatique établie à Alger, a toujours émis le souhait d’intensifier la dynamique de coopération multisectorielle avec l’Algérie. Dans ce cadre, les deux pays envisagent la possibilité d’engager des partenariats dans le domaine pétrolier, apprend-on auprès de l’ambassadeur de la Pologne à Alger, M. Spirydowicz Witold. En effet, dans un discours prononcé à l’occasion de la célébration la fête nationale de son pays, le 11 novembre de chaque année, le diplomate a affirmé que «de nouveaux domaines de coopération sont examinés avec l’Algérie». Outre le partenariat projeté dans le secteur pétrolier, il citera le projet de création d’un centre de compétence de la production laitière qui est, dit-il, en phase d’analyse. «La Pologne est prête à participer à la modernisation du secteur agro-alimentaire en Algérie», a-t-il affirmé, ajoutant que son pays est aussi disponible à partager son expérience dans le domaine de la digitalisation bancaire. L’ambassadeur ne manquera pas de mettre en exergue dans son discours «le rôle majeur qu’assure l’Algérie en faveur de la stabilité en Afrique».

Il a, dans cette optique, salué les efforts consentis par les autorités algériennes en faveur de la paix et de la sécurité au Mali et en Libye, auxquelles il rendra également un hommage appuyé pour leur politique efficace de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l’immigration clandestine.

K. Aoudia