Forum parlementaire de la 4e session du forum du dialogue méditerranéen

Une délégation du Conseil de la nation à Rome



Le Conseil de la nation participera, demain à Rome, aux travaux du forum parlementaire, organisé à l'occasion de la tenue de la 4e édition du Forum du dialogue méditerranéen à Rome. Le Conseil de la nation sera représenté à ce rendez-vous qu'organisent le Sénat italien et l'Institut italien des études internationales par la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale établie à l'étranger de la chambre haute du Parlement, Leïla Brahimi. Outre l'implication des présidents des commissions des affaires étrangères relevant des parlements nationaux des pays méditerranéens dans un dialogue de haut niveau, ce forum vise également à échanger les expériences sur les idées et les projets tendant à réaliser la prospérité dans tous les pays de la région.