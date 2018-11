Algérie-Qatar : Appel à un partenariat effectif

Le président de la Qatari Businessmen Association (QBA), Sheikh Faisal Bin Qassem Al Thani, a appelé, hier à Alger, à l'accélération de l'activation d'un partenariat effectif entre l'Algérie et le Qatar, proposant la création de deux sociétés mixtes algéro-qataries de transports maritime et aérien, a indiqué hier le ministère du Commerce dans un communiqué.

Reçu par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en présence d'un nombre d'investisseurs, d'hommes d'affaires qataris et de l'ambassadeur du Qatar à Alger, Hassan Ibrahim El-Malki, M. Sheikh Faisal Bin Qassem Al Thani, a saisi cette occasion pour présenter une série de propositions devant accélérer l'activation d'un partenariat effectif entre les deux pays, à travers la création de deux sociétés algéro-qataries de transports maritime et aérien, outre la réalisation de bases logistiques aux normes internationales dans plusieurs villes algériennes, afin d'être un véritable portail à même de relever le volume des exportations vers le Qatar, puis vers d'autres pays asiatiques. Il a proposé, en outre, d'accorder le plein appui à la création d'usines algériennes sur le sol qatari, consacrées aux produits enregistrant un excédent de production locale, notamment alimentaires.

De son côté, M. Djellab a salué la forte "réactivité" des frères qataris, ajoutant que cette visite, en compagnie d'une délégation importante, témoigne d'une réelle volonté d'activer les relations bilatérales ainsi que de renforcer et de développer les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays. Il a affirmé également que son département ministériel était ouvert à toute proposition, en concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une grande importance à l'investissement hors hydrocarbures ainsi qu'à l'augmentation et à la diversification des quotas des exportations.

Cette rencontre intervient en concrétisation des accords de partenariat découlant des invitations formulées par le ministre du Commerce à l'adresse des investisseurs qataris, lors de sa dernière visite de travail effectuée à Doha (Qatar).