La Gambie bat le Bénin 3 à 1 et se relance

À une journée de la fin des éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Cameroun, la Gambie, le prochain adversaire de l’Algérie en mars 2019 à Tchaker vient de se relancer en remportant une précieuse victoire, à Banjul, alors qu’elle était menée au score par une équipe béninoise qui n’a pas pu tenir la comparaison en flanchant, notamment en seconde mi-temps. Par ce résultat assez précieux, les Gambiens ne viendront pas l’année prochaine pour le compte de la cinquième et dernière journée de ces éliminatoires de la CAN en « touristes ». C’est pour cette raison que les nôtres, qui seront favoris, devront jouer le jeu jusqu’au bout et ne pas sous-estimer leur adversaire du jour. C’est une question de bons sens. Sept pays ont déjà composté leur billet pour la CAN-2018 qui risque de changer d’organisateur. Tout le monde attend le «verdict» de la commission de la CAF et aussi de la FIFA sur les capacités de ce pays d’organiser cette CAN ou pas, notamment sur le plan sécuritaire. Cela risque de tout chambouler surtout pour le Cameroun. H. G.