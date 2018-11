L’APN participe au Forum de Lisbonne

La contribution de la jeunesse à la paix



L'Assemblée populaire nationale a pris part, hier, au Portugal, aux travaux de la 24e édition du forum de Lisbonne. Ce forum, qui a pour slogan «Jeunesse, Paix et sécurité dans la région euro-méditerranéenne: une contribution pour l'implémentation de la résolution 2250 (2015) , débattra du renforcement de l'engagement des jeunes à l'égard des processus démocratiques et de la sécurité dans la région euro-méditerranéenne. Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre, dont «l'implication des jeunes dans les sociétés en proie aux conflits dans la région euro-méditerranéenne» et «les approches multilatérales des processus de paix dans cette région». La Chambre basse du parlement est représentée à ce forum par la députée, Faïza Boudjamaï.